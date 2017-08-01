Руководитель столичной турфирмы присвоила более 10 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следственным отделом УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны расследуется уголовное правонарушение в отношении ТОО «Анмар Тур» по факту мошенничества.

«В полицию поступили три обращения граждан о привлечении руководителя ТОО «Анмар Тур» к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела денежными средствами граждан на общую сумму более 10 млн тенге»,- говорится в сообщении ДВД Астаны.

В настоящее время следственным отделом УВД района Сарыарка ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 190 («мошеничество в крупном размере») УК РК.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий руководителя ТОО «Анмар Тур», просим позвонить по телефонам 8 (7172) 71-66-52, 8 747 456 68 38, 8 702 777 23 03 или по телефону «102».