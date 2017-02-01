Руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев спросил у министра здравоохранения - выполнено ли поручение Президента РК по руководству СК «Фармация».
«Кстати, вы поручение Президента выполнили по кадровым вопросам?», - спросил Сагинтаев.
«Там в целом решение принято уже, остались процедурные вопросы. Заявление принято по первому руководителю СК «Фармация. То есть, он отстранен от должности», - сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопрос Премьера.
Отметим, с 16 сентября 2015 г. председателем правления ТОО «СК-Фармация» был Нуржан Алибаев.
Напомним, Глава государства поручил уволить руководство «СК-Фармация».
Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация».
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