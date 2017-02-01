АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев спросил у министра здравоохранения - выполнено ли поручение Президента РК по руководству СК «Фармация».

«Кстати, вы поручение Президента выполнили по кадровым вопросам?», - спросил Сагинтаев.

«Там в целом решение принято уже, остались процедурные вопросы. Заявление принято по первому руководителю СК «Фармация. То есть, он отстранен от должности», - сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопрос Премьера.



Отметим, с 16 сентября 2015 г. председателем правления ТОО «СК-Фармация» был Нуржан Алибаев.

Напомним, Глава государства поручил уволить руководство «СК-Фармация».

Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация».