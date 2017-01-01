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Руководитель костанайского колледжа взял на себя вину за совершенное сыном ДТП

Руководитель костанайского колледжа взял на себя вину за совершенное сыном ДТП
19 Января 2017 03:02 333

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Громкое дело о «летающем лексусе» в Костанае, которое вызвало в минувшем году широкий общественный резонанс по всей стране, пришло к неожиданному, но закономерному финалу.    

Костанайский областной суд установил, что привлеченный к административной ответственности руководитель Современного многопрофильного колледжа Магуия Мукимбеков оговорил себя, чтобы увести от наказания виновника ДТП, совершенного на машине Мукимбекова. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

Как сообщалось ранее, судом первой инстанции гражданин Мукимбеков был признан виновным в том, что  9 ноября  2016 года в два часа ночи, управляя транспортным средством Lexus Lx570, неправильно выбрав скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в строительную яму, причинив материальный ущерб ТОО «Мега».

Суд привлек его к административной ответственности по ст.610 ч.1 КРКоАП (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), наложив административное взыскание в виде  штрафа в размере  10 МРП (21 тыс. 210  тенге).

«В  апелляционной жалобе представитель ТОО «Мега» просил отменить  постановление административного суда и направить  материал  в  органы  МВД для установления и привлечения к ответственности надлежащего  правонарушителя, - рассказывает пресс-секретарь Костанайского облсуда Индира Кусаинова. - Однако, по доводам адвоката Мукимбекова, ДТП произошло по вине ТОО «Мега»,  производившего дорожные  работы и якобы не обеспечившего безопасный объезд траншеи».

В суде апелляционной инстанции доводы стороны Мукимбекова не нашли подтверждения.

«Согласно схеме ДТП и фотографиям в деле, проезжая часть была полностью перекрыта ямой, - поясняет И. Кусаинова. - Также имелось трехметровое переносное ограждение с установленными на нем дорожными знаками «Въезд запрещен» и «Дорожные работы». Более того, были озвучены свидетельские показания, абсолютно опровергающие присутствие Мукимбекова на  месте  ДТП. Свидетели, наблюдавшие и принимавшие участие в эвакуации двух молодых людей, подтвердили это. Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодые люди, находившиеся в автомобиле, были в алкогольном опьянении. Один из них является родным сыном гражданина Мукимбекова».

Между тем руководитель образовательного учреждения утверждал, что в момент ДТП он был за рулем, а на месте происшествия его не видели, так как ему пришлось отправиться домой за сухой одеждой для молодых людей.

Помимо свидетельских показаний, полную картину произошедшего дали и фотоснимки с записей камер ЦОУ, на которых четко видно, что на месте ДТП среди патрульных полицейских и иных лиц Мукимбекова нет.

Областной суд отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое постановление. Производство по делу в отношении гражданина Мукимбекова прекращено, суд обязал УВД с учетом данного постановления привлечь к ответственности настоящего виновника ДТП.

Кроме того, в адрес ДВД Костанайской области вынесено частное постановление о выявленных грубых нарушениях законности при производстве по делу об административном правонарушении.

«Данное дело вызвало широкий общественный резонанс с обсуждением поведения М. Мукимбекова, который ввел правоохранительные органы и суд в заблуждение и проигнорировал закон, - отмечает представитель Костанайского облсуда И. Кусаинова. - В связи с этим в отношении Мукимбекова, являющегося руководителем частного учреждения «Костанайский современный многопрофильный колледж», областным судом также приняты меры. В Министерство образования и науки РК направлено письмо о привлечении к ответственности М. Мукимбекова, что предусмотрено п.п. 6 п.3 ст. 45 Закона «Об образовании».

Постановление суда вступило в законную силу.

 

 

Ключевые слова: Суды, ДТП, Костанайская область,
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