Руководитель костанайского колледжа взял на себя вину за совершенное сыном ДТП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Громкое дело о «летающем лексусе» в Костанае, которое вызвало в минувшем году широкий общественный резонанс по всей стране, пришло к неожиданному, но закономерному финалу.

Костанайский областной суд установил, что привлеченный к административной ответственности руководитель Современного многопрофильного колледжа Магуия Мукимбеков оговорил себя, чтобы увести от наказания виновника ДТП, совершенного на машине Мукимбекова. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

Как сообщалось ранее, судом первой инстанции гражданин Мукимбеков был признан виновным в том, что 9 ноября 2016 года в два часа ночи, управляя транспортным средством Lexus Lx570, неправильно выбрав скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в строительную яму, причинив материальный ущерб ТОО «Мега».

Суд привлек его к административной ответственности по ст.610 ч.1 КРКоАП (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), наложив административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (21 тыс. 210 тенге).

«В апелляционной жалобе представитель ТОО «Мега» просил отменить постановление административного суда и направить материал в органы МВД для установления и привлечения к ответственности надлежащего правонарушителя, - рассказывает пресс-секретарь Костанайского облсуда Индира Кусаинова. - Однако, по доводам адвоката Мукимбекова, ДТП произошло по вине ТОО «Мега», производившего дорожные работы и якобы не обеспечившего безопасный объезд траншеи».

В суде апелляционной инстанции доводы стороны Мукимбекова не нашли подтверждения.

«Согласно схеме ДТП и фотографиям в деле, проезжая часть была полностью перекрыта ямой, - поясняет И. Кусаинова. - Также имелось трехметровое переносное ограждение с установленными на нем дорожными знаками «Въезд запрещен» и «Дорожные работы». Более того, были озвучены свидетельские показания, абсолютно опровергающие присутствие Мукимбекова на месте ДТП. Свидетели, наблюдавшие и принимавшие участие в эвакуации двух молодых людей, подтвердили это. Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодые люди, находившиеся в автомобиле, были в алкогольном опьянении. Один из них является родным сыном гражданина Мукимбекова».

Между тем руководитель образовательного учреждения утверждал, что в момент ДТП он был за рулем, а на месте происшествия его не видели, так как ему пришлось отправиться домой за сухой одеждой для молодых людей.

Помимо свидетельских показаний, полную картину произошедшего дали и фотоснимки с записей камер ЦОУ, на которых четко видно, что на месте ДТП среди патрульных полицейских и иных лиц Мукимбекова нет.

Областной суд отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое постановление. Производство по делу в отношении гражданина Мукимбекова прекращено, суд обязал УВД с учетом данного постановления привлечь к ответственности настоящего виновника ДТП.

Кроме того, в адрес ДВД Костанайской области вынесено частное постановление о выявленных грубых нарушениях законности при производстве по делу об административном правонарушении.

«Данное дело вызвало широкий общественный резонанс с обсуждением поведения М. Мукимбекова, который ввел правоохранительные органы и суд в заблуждение и проигнорировал закон, - отмечает представитель Костанайского облсуда И. Кусаинова. - В связи с этим в отношении Мукимбекова, являющегося руководителем частного учреждения «Костанайский современный многопрофильный колледж», областным судом также приняты меры. В Министерство образования и науки РК направлено письмо о привлечении к ответственности М. Мукимбекова, что предусмотрено п.п. 6 п.3 ст. 45 Закона «Об образовании».

Постановление суда вступило в законную силу.