Руины дворца обнаружены на территории будущей деревни Олимпиады-2022 в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили древние культурные памятники, датированные периодом 1800-летней давности, на территории строящейся олимпийской деревни в городе Чжанцзякоу северокитайской провинции Хэбэй, пишет Синьхуа

В 2022 году Пекин проведет зимние Олимпийские игры совместно с городом Чжанцзякоу, который расположен в 200 км от китайской столицы.

Эти культурные памятники были обнаружены в деревне Тайцзычэн района Чунли, где строится олимпийская деревня. Группа экспертов из провинциального института по изучению культурных памятников занималась раскопкой и исследованием древних руин семь месяцев, начиная с мая прошлого года.

Как сообщил младший научный сотрудник названного института Хуан Синь, это руины летнего императорского дворца периода правления династии Цзинь (1115-1234 годы).

Участок летнего дворца имеет прямоугольную форму. Там было обнаружено большое количество кирпичей с императорской печатью, гребней крыши в форме дракона и феникса, а также 15 фарфоровых тарелок, покрытых белой глазурью, на дне которых видна печать «императорская кухня».

Археологи датировали дворец периодами правления императора Шицзун (1161-1189 годы) и императора Чжанцзун (1190-1208 годы) времен династии Цзинь.

В горном районе Чунли пройдут лыжные соревнования зимней Олимпиады 2022 года.

Фото с сайта vladtime.ru