Руины дворца обнаружены на территории будущей деревни Олимпиады-2022 в Китае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили древние культурные памятники, датированные периодом 1800-летней давности, на территории строящейся олимпийской деревни в городе Чжанцзякоу северокитайской провинции Хэбэй, пишет Синьхуа
В 2022 году Пекин проведет зимние Олимпийские игры совместно с городом Чжанцзякоу, который расположен в 200 км от китайской столицы.
Эти культурные памятники были обнаружены в деревне Тайцзычэн района Чунли, где строится олимпийская деревня. Группа экспертов из провинциального института по изучению культурных памятников занималась раскопкой и исследованием древних руин семь месяцев, начиная с мая прошлого года.
Как сообщил младший научный сотрудник названного института Хуан Синь, это руины летнего императорского дворца периода правления династии Цзинь (1115-1234 годы).
Участок летнего дворца имеет прямоугольную форму. Там было обнаружено большое количество кирпичей с императорской печатью, гребней крыши в форме дракона и феникса, а также 15 фарфоровых тарелок, покрытых белой глазурью, на дне которых видна печать «императорская кухня».
Археологи датировали дворец периодами правления императора Шицзун (1161-1189 годы) и императора Чжанцзун (1190-1208 годы) времен династии Цзинь.
В горном районе Чунли пройдут лыжные соревнования зимней Олимпиады 2022 года.
Фото с сайта vladtime.ru
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