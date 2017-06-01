Рухнувший крытый корт в Петропавловске восстановят на территории школы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании коллегии управления физической культуры и спорта обсудили состояние спортивных объектов в Петропавловске и районах области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

За последние два года в областном центре обустроили 34 новых мини-футбольных поля с искусственным покрытием, современную многофункциональную спортивную площадку с травмобезопасным покрытием для игры в баскетбол и мини-футбол, установили уличные тренажеры, построили скейт-парк и комплекс тренажеров для занятий силовой гимнастикой «Street workout».







«В этом году работа по установке тренажеров и мини-футбольных полей будет продолжена. Сейчас в Петропавловске ведутся работы по реконструкции стадиона «Жастар». Здесь предусмотрен демонтаж старых трибун и установка новых, укладка тартанового покрытия на беговую дорожку, установка сетчатого ограждения за футбольными воротами», - сообщил руководитель городского отдела спорта Данияр Жулдаспаев.

Члены коллегии подняли вопрос о недопущении изъятия спортивных площадок и стадионов у общеобразовательных школ, в том числе под строительные нужды. Говорили об обустройстве велодорожки в парке культуры и отдыха и о том, что нынешней зимой в парковой зоне не удалось проложить городскую лыжню. Еще один проблемный вопрос - отсутствие собственников у новых спортивных объектов.

«Объекты, построенные спонсорами или в рамках государственно-частного партнерства, не имеют балансодержателей, которые бы следили за состоянием спортивных площадок во время эксплуатации. В настоящее время акиматом города Петропавловска ведется работа по закреплению ответственных лиц за спортивными объектами и приведению площадок в надлежащий для тренировочных занятий вид», - отметили в пресс-службе управления физической культуры спорта.







По информации руководителя городского отдела спорта Данияра Жулдаспаева, восстановят в этом году и рухнувший в 19-м микрорайоне крытый хоккейный корт. Однако теперь он будет располагаться на территории школы №42 в Рабочем поселке Петропавловска. На месте корта осталась и действует хоккейная коробка.

Напомним, крытый корт обрушился в конце декабря прошлого года. По счастливой случайности, никто не пострадал. Была создана специальная комиссия, которая выяснила, что причиной обрушения стало некачественное изготовление деталей конструкции.



