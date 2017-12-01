«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»: МИА «Казинформ» наградит победителей конкурса дизайнеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в четверг, 21 декабря, состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшее дизайнерское сопровождение статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» - «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявленный Международным информационным агентством «Казинформ» конкурс дизайнеров направлен на популяризацию и внедрение в массы ценностей «Рухани жаңғыру» - культурных и духовных ценностей, поддержку творческой среды, продвижение современной культуры с сохранением национальной идентичности.

Прием заявок и материалов для участия в конкурсе стартовал 1 ноября и продлился до 15 декабря включительно. Представленные работы должны были соответствовать направлениям программы: «Конкурентоспособность», «Прагматизм», «Сохранение национальной идентичности», «Культ знаний», «Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана» и «Открытость сознания». При этом каждый участник или коллектив имели право подать на конкурс не более 1 работы по каждому направлению, плагиат не допускался.

От потенциальных конкурсантов были поданы 137 работ, из которых соответствовали требованиям конкурса 120 заявок. Отметим, что свои работы прислали казахстанцы со всех уголков нашей страны, и даже одна заявка была подана из Франции.

В период проведения конкурса на портале «Казинформ» проводилось онлайн-голосование на лучшую работу. Определять победителей будет специальная конкурсная комиссия в составе семи человек. В целях большей объективности в состав жюри были включены представители четырех стран. В частности, членами жюри конкурса являются: вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Алмаз Нуразхан, руководитель студии инфографики Информационного агентства России «ТАСС» Алексей Новичков, директор китайского издательства «Жэньминь хуабао» Юй Тао, шеф-редактор новых медиа новостей «Агентства Анадолу» Мустафа Фуат, креативный директор рекламного агентства FineDesign Тигран Туниянц и руководитель службы веб-дизайна и инфографики МИА «Казинформ» Бахтияр Аменов.







Алан Ажибаев







Алмаз Нуразхан





Юй Тао







Мустафа Фуат





Тигран Туниянц





Бахтияр Аменов

В комментарии агентству Алексей Новичков рассказал о непростом выборе, стоящем перед конкурсной комиссией: «Непростой был выбор: много интересных работ. Ориентировался на максимальный профессионализм и содержательность. Надеюсь, мой выбор совпадет с выбором остальных членов жюри и вам будет несложно найти победителей. С нетерпением жду результатов».





Алексей Новичков

Напомним, что победители будут определены по каждой номинации, их наградят дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд конкурса составляет 6 миллионов тенге.

Лучшие произведения (графические изображения) будут применяться в оформлении декораций, костюмов, печатной продукции и другом. Творческие работы победителей будут размещены на сайте Международного информационного агентства «Казинформ».

Торжественное мероприятие по случаю награждения победителей конкурса на лучшее дизайнерское сопровождение к статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» - «Рухани жаңғыру» состоится 21 декабря 2017 года в Астане.