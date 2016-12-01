Рухани поблагодарил Назарбаева за вклад в достижение ядерного соглашения Ирана и «шестерки»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Ирана Хасана Рухани поздравил народ Казахстана с 25-летием Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Исламской Республики Иран отметил, что в текущем году отмечается 25 годовщина Независимости Республики Казахстан.

«По этому случаю мы поздравляем народ Казахстана! Мы поддерживаем продолжение дружеских и братских отношений между нашими странами, которые являются соседями по Каспию и у которых есть исторические отношения. Мы намерены во всех сферах поднять уровень наших отношений», - сказал Хасан Рухани по итогам двусторонних переговоров в узком составе в Акорде.

Вместе с тем Президент Ирана выразил благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву за вклад в достижении ядерного соглашения между Ираном и «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция).

«Я хотел бы выразить благодарность в Ваш адрес лично, за Вашу особую роль в области достижения ядерного соглашения меду Ираном и «шестеркой», а также за Вашу личную роль в реализации своевременного плана совместных действий. А также я хотел бы поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество между Ираном и Казахстаном в области мирного атома», - подчеркнул Хасан Рухани.

Вместе с тем Президент Ирана добавил, что Казахстан всегда поддерживает ИРИ на международных аренах и организациях, а также на региональных форматах.

«Надеемся на устранение некоторых существующих барьеров, которые мешают развитию наших отношений», - заключил Хасан Рухани.

В свою очередь Глава государства Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасаном Рухани оценил значение политики Ирана для прикаспийских стран.

«Иран для Казахстана является важным партнером в мусульманском мире, а также соседом и другом в прикаспийском регионе. Казахстанский народ высоко ценит Ваш большой труд в решении ядерного вопроса. Ваша работа в этом направлении получила высокую оценку в мире. Я от чистого сердца поздравляю с этой победой. С момента снятия санкций, в связи с ядерной программой, прошел год. Мы видим, что за это время Иран достиг многого в вопросе системного развития экономики. Это оказало свое влияние на развитие отношений между Ираном и Казахстаном. Мы думаем, что проводимая Вами политика, принесет пользу всем прикаспийским государствам», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил полезность двусторонних визитов, их вклад в развитие отношений между нашими странами.

«По итогам моего визита были достигнуты коммерческие соглашения на сумму в 1 млрд долларов. Вся эта работа сейчас проводится. Некоторые из этих проектов успешно внедряются. Но все же, мы еще должны приложить усилия. Впереди нас ждут большие дела. Желаю, чтобы Ваш визит был удачным», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.