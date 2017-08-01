Ручку-пистолет изъяли у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО задержали 34-летнего жителя Петропавловска за продажу пистолета, замаскированного под авторучку, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Оперативники установили, что горожанин пытается продать огнестрельное оружие и патроны к нему. В рамках досудебного расследования провели необходимые следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых и задержали подозреваемого.

«Пистолет и два патрона изъяли. Эксперты говорят, что оружие пригодно к стрельбе. Подозреваемый утверждает, что пистолет нашел. Ранее он был судим за грабеж», - проинформировала инспектор пресс-службы Динара Сагандыкова.

Согласно заключению специалиста, оружие является огнестрельным и изготовлено самодельным способом.

«По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело по части 3 статьи 287 УК РК, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый арестован», - сказал начальник УБОП ДВД СКО полковник полиции Алихан Байкадамов.