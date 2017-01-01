Рождество способствует сохранению духовных и моральных ценностей - Назарбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством, сообщает пресс-служба Акорды. МИА «Казинформ» публикует текст поздравления.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!
Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.
Рождество - это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.
В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.
Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.
В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!
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