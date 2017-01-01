Рождество способствует сохранению духовных и моральных ценностей - Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством, сообщает пресс-служба Акорды. МИА «Казинформ» публикует текст поздравления.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!

Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.

Рождество - это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.

Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.

В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!