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Рождество способствует сохранению духовных и моральных ценностей - Назарбаев

Рождество способствует сохранению духовных и моральных ценностей - Назарбаев
7 Января 2017 09:17 249

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством, сообщает пресс-служба Акорды. МИА «Казинформ» публикует текст поздравления.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!

Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.

Рождество - это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.

Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.

В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!

Ключевые слова: Президент Казахстана, Религия, КАЗМЕДИА,
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