Рождество отметили на МКС  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть членов юбилейной, пятидесятой экспедиции на МКС из России, Франции и США отметили Рождество на орбите, устроив себе праздничный ужин, сообщает newsru.com.

Родные космонавтов заранее позаботились о том, чтобы рождественское утро на МКС началось с подарков. Небольшие сюрпризы были отправлены в космос в начале декабря на японском грузовом корабле. Членам экипажа дали возможность как следует насладиться затяжным рождественским утром, устроив выходной.

Астронавт НАСА Пегги Уилсон опубликовала в Twitter свое фото в шапке Санты и рождественских полосатых носках, а француз Томас Песке взял на себя организацию рождественского ужина, который был заранее доставлен на орбиту в консервных банках и в виде обезвоженных сублиматов.







По традиции космонавты передали на Землю рождественские послания, рассказав, что этот всемирный праздник означает для них лично. Так, Томас Песке пожаловался, что в невесомости его эльфийская шляпа так и норовит уплыть подальше от его головы. В своем послании француз говорил о своей большой семье и ужинах, которые его бабушка готовила на 25 человек.

Праздничное меню на МКС было приближено к американской рождественской традиции - индейка, стручковая фасоль, картофельное пюре, кукурузный хлеб и фруктовый салат. На десерт были имбирные пряники, шоколадный торт и какао. А Песке поделился с коллегами припасенными «французскими деликатесами» - курицей со сморчками и говяжьим языком.





