Рождество Христово стало праздником любви и взаимопонимания - АНК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила верующих с праздником Рождества Христова. МИА «Казинформ» публикует полный текст поздравления.

Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана искренне поздравляет Вас и всех православных граждан нашей страны с добрым и светлым праздником Рождества Христова!

Каждый раз, празднуя Рождество, мы обращаемся к своим непреходящим духовным казахстанским ценностям. Именно духовность во все времена укрепляла народ Казахстана и вдохновляла его на победы и созидательный труд, сплачивая вокруг идеи благополучия каждого гражданина.

Праздник Рождества Христова близок и понятен всем нам независимо от религиозного или этнического происхождения. Во многих казахстанских семьях стало традицией совместно отмечать этот праздник.

Это является уникальным примером дружбы и взаимоуважения между конфессиями и этносами. Это результат реализации модели общественного согласия и общенационального единства Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Дорогие земляки!

Пусть Рождество Христово станет для вас и ваших семей праздником тепла домашнего очага, любви и взаимопонимания.

Пусть исполнятся Ваши самые сокровенные желания.

Поздравляем Вас, желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира и добра вам!

Совет Ассамблеи народа Казахстана