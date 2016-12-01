Рождественские мелодии прозвучат в театре «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 января на Рождество жителям и гостям столицы предлагают отправиться в театр «Астана Опера». Праздничный концерт «Музыка навсегда» пройдет в Камерном зале театра.

В концерте примут участие солисты оперной труппы - Салтанат Ахметова, Айгуль Ниязова, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Елена Низамутдинова, Роза Нуркей, Жан Тапин, Ермек Беримжанов и другие. Замечательные певцы вместе с артистами оркестра и Камерным хором и хором Детской студии «Астана Опера» подготовили интересные номера.

Украсит концертную программу уже полюбившееся столичной публике сочинение «Тихая ночь» Ф. Грубера. Отрывок из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта прозвучит в очень трогательном исполнении юных артистов Детской студии. Изюминкой концерта станет номер «Ave Maria» Ф. Шуберта, который еще называют «ангельским приветствием». В современной музыке «Ave Maria» звучала в интерпретации множества певцов и групп, на сцене Камерного зала опус будет исполнен ведущей солисткой оперной труппы Салтанат Ахметовой. Сочинение прозвучит в сопровождении арфы (Любовь Ткаченко). Жибек Сапаргалиева (флейта) и Жанибек Сапаров (гитара) готовят популярные инструментальные композиции, сообщили в пресс-службе театра.

«Произведения, вошедшие в программу, несут добро, радость и любовь. Так, духовную музыку и сочинения из русской классики представит Камерный хор «Астана Опера». Особо красиво будет звучать ансамбль скрипачей. Пусть этот концерт станет продолжением тех замечательных январских праздников, а все наши артисты постараются своим искусством подарить прекрасное настроение зрителям», - отметила музыковед, ведущая концерта Сауле Маулетова.