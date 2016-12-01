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Рожденную в туалете девочку удочерили в Актобе

Рожденную в туалете девочку удочерили в Актобе
27 Декабря 2016 09:57 218

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выброшенная родной матерью девочка обрела родителей, сообщает rikatv.

Нашумевшая история с младенцем произошла в Актобе в мае этого года. Тогда девочку, которую врачи позже назвали Маншук Маметовой, прямо в выгребной яме нашли жители 41 разъезда.

Как оказалось, девочка прожила в Доме малютки около шести месяцев, и после оформления всех необходимых документов ее удочерила семья из Актобе. Пара стояла на очереди на усыновление детей в органах опеки не один год.

По сведениям органов опеки, Маншук Маметовой дали новое имя, какое именно, является тайной. Новые родители девочки не желают общаться с прессой и тем более разглашать сведения о приемной дочери. Кстати, биологическую мать девочки полицейские так и не нашли.

В целом, в текущем году из дома ребенка "Умит" было усыновлено семеро детишек. Для одного из них, трехлетнего мальчика, родителями стали жители Испании, остальные попали в казахстанские семьи. Еще над шестью детьми взрослые взяли официальную опеку, один попал на патронатное воспитание, трое отправились жить в детский дом. 

Ключевые слова: Происшествия, Актюбинская область,
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