Роза Рымбаева выступит с юбилейным концертом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева выступит в Астане с юбилейным концертом «Ән-қанатым». Об этом сообщает управление культуры, архивов и документации города Астаны.

В этом году звезда казахстанской эстрады празднует 60-летие.

Живое исполнение известной певицы будет сопровождать эстрадно-симфонический оркестр «Астана» под управлением дирижера Александра Аблаева.



Гостями вечера станут Нагима Ескалиева, Бауыржан Исаев, Молдир Ауелбекова, Кайрат Баекенов и Али Окапов.

Роза Куанышевна Рымбаева – советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР (1986). Лауреат Государственной премии Казахстана (2004). Двукратный лауреат премии Ленинского комсомола (1976, 1981). Почетный гражданин Астаны (2016)

Роза Рымбаева родилась 28 октября 1957 на станции Жангизтобе в Семипалатинской области, там же окончила школу-интернат.