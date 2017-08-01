Роза Рымбаева споет песню сына на юбилейном концерте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видео репетиции новой песни, написанной для мамы, опубликовал в Инстаграм известный исполнитель Али Окапов.
Песня в исполнении Розы Рымбаевой прозвучит на юбилейном концерте Народной артистки Казахстана в Астане.
Как сообщалось ранее, в этом году Роза Рымбаева празднует 60-летие. Живое исполнение известной певицы будет сопровождать эстрадно-симфонический оркестр «Астана» под управлением дирижера Александра Аблаева. Гостями вечера станут Нагима Ескалиева, Бауыржан Исаев, Молдир Ауелбекова, Кайрат Баекенов и Али Окапов.
"Песня "Жарасты жанұя", которую я написал для мамы этой зимой.Вы не представляете какое это чувство когда твою песню поют с большим эстрадно-симфоническим оркестром! Да,это первая репетиция и все далеко от идеала,но все-таки уже слышно и понятно, что будет очень богато и насыщенно! Астана! Вы сможете услышать и увидеть все это совсем скоро! 17 августа,19:00 цкз "Казахстан"! Новое шоу Розы Рымбаевой "Ән қанатым" ! До встречи на концерте!", - написал в Инстаграм Али Окапов.
Песня "Жарасты жанұя" которую я написал для мамы этой зимой.Вы не представляете какое это чувство когда твою песню поют с большим эстрадно-симфоническим оркестром! Да,это первая репетиция и все далеко от идеала,но все таки уже слышно и понятно что будет очень богато и насыщенно! Астана! Вы сможете услышать и увидеть все это совсем скоро! 17 августа,19:00 цкз "Казахстан"! Новое шоу Розы Рымбаевой "Ән қанатым" ! До встречи на концерте! #RozaTeam #Ankanatym @rozarymbaeva
Оставить комментарий