Роза Рымбаева споет песню сына на юбилейном концерте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видео репетиции новой песни, написанной для мамы, опубликовал в Инстаграм известный исполнитель Али Окапов.

Песня в исполнении Розы Рымбаевой прозвучит на юбилейном концерте Народной артистки Казахстана в Астане.

Как сообщалось ранее, в этом году Роза Рымбаева празднует 60-летие. Живое исполнение известной певицы будет сопровождать эстрадно-симфонический оркестр «Астана» под управлением дирижера Александра Аблаева. Гостями вечера станут Нагима Ескалиева, Бауыржан Исаев, Молдир Ауелбекова, Кайрат Баекенов и Али Окапов.

"Песня "Жарасты жанұя", которую я написал для мамы этой зимой.Вы не представляете какое это чувство когда твою песню поют с большим эстрадно-симфоническим оркестром! Да,это первая репетиция и все далеко от идеала,но все-таки уже слышно и понятно, что будет очень богато и насыщенно! Астана! Вы сможете услышать и увидеть все это совсем скоро! 17 августа,19:00 цкз "Казахстан"! Новое шоу Розы Рымбаевой "Ән қанатым" ! До встречи на концерте!", - написал в Инстаграм Али Окапов.