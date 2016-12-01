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Рой Джонс оценил шансы Головкина на победу в бою с Джейкобсом

Рой Джонс оценил шансы Головкина на победу в бою с Джейкобсом
23 Декабря 13:11 231

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легендарный боксер Рой Джонс-младший оценил силы соперников поединка Головкин-Джейкобс, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«В Соединенных Штатах я не знаю, кто бы мог быть моим конкурентом. Знаю в мире двух боксеров, которые представляют для меня серьезных оппонентов. Я думаю, что поединок  с Головкиным был бы очень тяжелым», - сказал Рой Джонс на пресс-конференции в Алматы.

 
Рой Джонс оценил шансы Головкина на победу в бою с Джейкобсом 

Также он прокомментировал предстоящий поединок казахстанца. 

«Я не думаю, что он (Дэниел Джейкобс) достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным. Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, чтобы противостоять мощи Головкина», - сказал он.

Напомним, бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его будут транслировать на HBO (ppv). Билеты будут доступны в продаже с завтрашнего дня, стоимость - в диапазоне от 100 до 1000 долларов.


Рой Джонс оценил шансы Головкина на победу в бою с Джейкобсом  

 

 

Ключевые слова: Спорт, Алматы,
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