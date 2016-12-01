Рой Джонс оценил шансы Головкина на победу в бою с Джейкобсом  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легендарный боксер Рой Джонс-младший оценил силы соперников поединка Головкин-Джейкобс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Соединенных Штатах я не знаю, кто бы мог быть моим конкурентом. Знаю в мире двух боксеров, которые представляют для меня серьезных оппонентов. Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым», - сказал Рой Джонс на пресс-конференции в Алматы.







Также он прокомментировал предстоящий поединок казахстанца.

«Я не думаю, что он (Дэниел Джейкобс) достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным. Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, чтобы противостоять мощи Головкина», - сказал он.

Напомним, бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его будут транслировать на HBO (ppv). Билеты будут доступны в продаже с завтрашнего дня, стоимость - в диапазоне от 100 до 1000 долларов.





