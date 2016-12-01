Рой Джонс о бое Левита в Рио: Стыдно за коррупцию в мировом боксе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с частным визитом прибыл легендарный боксер Рой Джонс-младший, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спорткомплексе «Достык» боксер дал пресс-конференцию и встретился с поклонниками бокса. Рой Джонс ответил на вопросы фанатов и журналистов. Среди гостей мероприятий был также обладатель золотых медалей по боксу в Сиднее Ермахан Ибраимов.

«Мне очень приятно находится в стране. Я люблю вашу страну, Казахстан является родиной лучших боксеров в мире. Ваша страна доброжелательно относится ко всем людям, независимо от религии», - сказал Рой Джонс.

Организаторы мероприятия отметили, что Рой Джонс с утра посетил детей-инвалидов, а также планируется его участие в благотворительной акции по программе «Кус жолы».

Сам спортсмен отметил, что приехал в Казахстан, чтобы помочь в развитии профессионального бокса, добавив, что, скорее всего, проведет свой последний бой на профи ринге в 2017 году.

«Мне просто стыдно за то, что в 2016 году по-прежнему коррупция процветает в мировом боксе. Я считаю, что бывают какие-то ошибки, но если вы допустили ошибки, должны вернуться и принести извинения», - ответил он на вопрос о судействе в боксе. В частности, на вопрос о спорном судейском решении, по результатам которого казахстанец Василий Левит остался без «золота» Олимпиады.

Один из фанатов захотел устроить дуэль взглядов с легендарным боксером, на что боксер ответил согласием. Хотя молодой человек и не является боксером, но выдержал суровой взгляд легенды.

После официальной части мероприятия, толпа фанатов ринулась за автографом легендарного боксера.

Рой Джонс-младший - американский боксер-профессионал. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Первый боксёр за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во втором среднем, полутяжелом и в тяжелом весе.

Напомним, в финале Олимпиады Евгений Тищенко, выступающий в первом тяжелом весе (до 91 кг) одержал победу над боксером из Казахстана Василием Левитом.



К слову, несмотря на завоеванное олимпийское «серебро», было решено премировать Василия Левита на уровне золотых медалистов. Об этом заявили спортивные функционеры в ответ на инициативу, предложенную казахстанцами, которые остались недовольны неоднозначным решением судей в Рио.



Как стало известно, средства на это выделят спонсоры. Василий Левит также получил в подарок от акима Астаны внедорожник и квартиру в столице.