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Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года

Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года
16 Августа 2017 09:21 324

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018-2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему решить», - сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, а глава республики Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.

В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13-14 августа.

 

Ключевые слова: ЕАЭС, Связь, ТВ, IT,
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