Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018-2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему решить», - сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.



В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, а глава республики Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.

В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13-14 августа.