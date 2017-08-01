Ространснадзор потребовал оборудовать самолеты камерами видеонаблюдения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ространснадзор начал выдавать предписания авиакомпаниям за отсутствие на самолетах видеокамер и оборудования для передачи видео с борта в режиме реального времени, а также за невыполнение экипажами мер авиационной безопасности, пишет «Ведомости».

За нарушение транспортной безопасности авиакомпания может быть оштрафована с возможностью приостановки деятельности на срок до 90 суток.

«Приостановка деятельности на 90 дней - это сильнейший удар по бизнесу авиакомпании, от чего она может и не оправиться», - говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов.



Сотрудник одной из авиакомпаний сообщил, что Минтранс РФ потребовал усилить меры безопасности в приказе от февраля 2011, и раньше Ространснадзор не следил за его выполнением. Инспекторы довольствовались объяснением, что авиакомпании просят передвинуть сроки внедрения камер на 2019 год или что нет технической возможности оборудовать ими самолеты.



Вплоть до конца прошлого года претензий со стороны Ространснадзора по вопросам усиления безопасности не было, подтверждают топ-менеджеры трех перевозчиков, прошедших проверки в 2015 году.



«Приказ <...> готовился совместно с ФСБ. Ространснадзор не имеет законодательной инициативы, мы только надзираем. Инспекторы находятся меж двух огней - если они не зафиксируют нарушения, то сами могут подвергнуться уголовному преследованию»,-пояснил замруководителя Ространснадзора Владимир Черток.



Отмечается, что для одного самолета стоимость видеоборудования составит $175 000-195 000, оборудования для онлайн-трансляции - $400 000-500 000.



«Онлайн-трансляции, особенно на длинных рейсах, - это огромный трафик и баснословные расходы. Стоимость билетов может вырасти заметно», - говорит источник, близкий к «Аэрофлоту».