Рост товарооборота в странах ЕАЭС отметил Бакытжан Сагинтаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подвел итоги работы Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заданный нами темп работы позволяет нам рассматривать и оперативно реагировать на наиболее актуальные вопросы, связанные с интегрированием ЕАЭС. Показательным в нашей совместной работе является положительная динамика роста товарооборота в рамках ЕАЭС, так и торговле с третьими странами. Отмечу рост доли обработанных товаров в общем объеме экспорта ЕАЭС в третьи страны», - сказал глава Правительства на заседании Евразийского межправительственного совета.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в Казахстане стабильно работают более 8 тыс. совместных предприятий со странами ЕАЭС. «Считаю, что это хороший показатель поддержки интеграции со стороны предпринимателей. Мы будем рады дальнейшему расширению этого списка совместных предприятий», - отметил он.

Между тем, сказал Бакытжан Сагинтаев, первый договор о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, подписанный в мае 2015 года, имеет свои плюсы, открыв беспошлинный доступ для товаров Вьетнама.

«Первый положительный опыт в данном направлении создает прочную основу для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами. В прошлом году Высшим советом были приняты решения о начале переговорных процессов о свободной торговле со странами, с которыми государства-члены наиболее заинтересованы в соглашении. Это Иран, Индия, Сингапур. По Ирану у нас прошли дополнительные переговоры, и мы дали поручения отрабатывать нашу переговорную позицию в сторону укрепления», - рассказал Премьер-Министр.

Напомним, в Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза.