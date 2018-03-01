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Рост кожных заболеваний отмечается в Кызылординской области

1 Марта 2018 21:11 240
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Рост кожных заболеваний отмечается в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области растет число жителей с кожными заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной кожно-венерологический диспансер.

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В прошлом году в кожвендиспансер обратилось около 25 тысяч человек. Из них около 15 тысяч - взрослые, остальные - молодежь, подростки и дети.

Специалисты считают причиной роста заболеваемости загрязнение окружающей среды, неблагоприятный климат, ветер, низкий качеством продовольствия, негативным действием газированных напитков. Кроме того, к кожным заболеваниям предрасполагают нарушения пищеварения и желчевыводящих путей. Вследствие всего этого распространились такие болезни, как дерматофития, грибок, угревая сыпь.

Автор: Адилет Кантарбаев

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Ключевые слова: Кызылординская область, Здравоохранение,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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