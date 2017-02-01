Рост экономики на 2% прогнозирует Тимур Сулейменов в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прогнозирует на 2% рост экономики страны в 2017 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из наших прогнозов, рассчитываем на рост экономики на уровне не менее 2% по итогам текущего года», - сказал министр, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства РК.

По его данным, в разрезе отраслей значительный рост должна показать горнодобывающая промышленность с ростом на 3,6%, производство продуктов питания - на 3,2%, машиностроение - на 13,0%. Кроме того, несмотря на высокую базу, планируем дальнейший рост в сельском хозяйстве - на 2,5% строительном секторе - на 2,6%, транспорте и логистике - на 4%.

К слову, ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов озвучит прогноз о том, что 2017 год будет сложным для экономики страны.

По его словам, глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на ключевые ресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран.