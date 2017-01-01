Российский средневес надеется на бой с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский боксер Матвей Коробов (27-1, 14 КО) надеется, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным все-таки состоится, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я по-прежнему готов к бою с Головкиным, Джейкобсом или любому другому большому поединку в этом году и жду нужного момента. Сейчас я серьезнее, чем был раньше, и могу пообещать, что в 2017 году я выиграю титул чемпиона мира", - заявил Коробов.

В ноябре Коробов дал интервью Boxingscene.com, в котором сказал, что соответствует уровню квалификации Головкина и знает его слабые стороны, а потому может его победить.