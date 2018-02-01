Российские вузы вошли в Топ-50 Международного предметного рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российские университеты заняли восемь мест в Топ-50 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в распространенном в среду исследовании QS World University Rankings by Subject 2018, ситуация в котором рассматривается по 48 дисциплинам в пяти предметных областях, передает ТАСС.

Наивысшую место среди российских вузов занял Санкт-Петербургский горный университет по предмету «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность», где он разместился на 16-й строчке. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», занимает по этому предмету 30-ю строчку. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова входит в Топ-50 в шести дисциплинах. Это «Лингвистика» (18), «Современные языки» (26), «Физика и астрономия» (27), «Математика» (38), «Сервис, туризм и гостиничное дело» (41), «Информатика и информационные технологии» (49).

В общей сложности, в первой половине сотни рейтинга количество занимаемых российскими вузами позиций уменьшилось с 11 в 2017 году до восьми в нынешнем исследовании, а если рассматривать Топ-100, то с 26 по 22. Всего же в рейтинг попали 124 факультета российских университетов (в 24-х вузах). При этом их показатель в категории «Репутация среди работодателей», который основывается на трудоустройстве выпускников после окончания вуза, улучшился до 79,21 по сравнению с 74,78 в прошлом году.

Рейтинг также продемонстрировал, что российские университеты особенно сильны в следующих дисциплинах: «Физика и астрономия» (15 позиций топ-вузов), «Информатика» (10 позиций топ-вузов), «Математика» (9 позиций топ-вузов); и «Современные языки», «Машиностроение» и «Химия» (8 позиций в каждой категории топ-вузов).

Комментируя результаты рейтинга, руководитель отдела исследований QS Бен Саутер отметил, что российские вузы находятся на правильном пути. «Результаты рейтинга указывают на прогресс, достигнутый российскими вузами за последние несколько лет. Мы наблюдаем значимость последовательного целевого финансирования среди амбициозных университетов и их стремление к интернационализации. Российские вузы находятся на правильном пути для улучшения результатов в последующие годы», - сказал он.

«Кроме того, российские вузы по-прежнему занимают высокие позиции в ряде профильных областей. Например, мы видим, что два из 30 ведущих горно-инженерных университетов, российские - Санкт-Петербургский горный университет и «МИСиС», - добавил он. - Однако, нынешняя практика публикаций исследований означает, что вузы не получают должного признания своей исследовательской работы и это препятствует их продвижению в рейтинге».

Мировым лидером является Гарвардский университет (США), который занимает первое место в мире по 14 предметам. Лишь два других университета занимают первое место по более, чем одному предмету: Массачусетский технологический институт из США (12 первых мест) и британский Оксфордский университет (4 первых места).

Если рассматривать ситуацию с точки зрения количества занимаемых позиций в Топ-10, то здесь ведущие позиции у британского Кембриджского университета (37). За ним идут Оксфордский университет (35), Калифорнийский университет в Беркли и Гарвардский университет (США, оба по 34), Стэндфордский Университет (32).