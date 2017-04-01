Российские таможенники не будут досматривать поезд «Астана-Уральск»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поезда, следующие из одного казахстанского города в другой через территорию России, досматриваться таможенниками не будут. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента сообщил депутат Валихан Кайназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он уточнил, что досмотр исключается в том случае, если поезд следует через территорию сопредельного государства без остановок.

«Астана-Уральск порядка двух часов затрачивается на проверки. Но у нас есть и другие направления: Алматы-Уральск, Уральск-Актобе, Астана-Лениногорск. С введением этой нормы при условии безостановочного движения пограничный, таможенный и другие виды контроля будут исключаться. То есть пассажиры будут следовать без проверки. Следует добавить, что в скором времени планируется запустить скоростные поезда Астана-Уральск, и попасть из Астаны в Уральск можно будет быстрее», - проинформировал он на обсуждении законопроекта с поправками в законодательные акты по вопросам транспорта.



Как отметил директор Погранслужбы КНБ РК Дархан Дильманов, соответствующая договоренность с российскими коллегами имеется.



«Если взять в пример данный поезд, то при пересечении госграницы по территории РФ этот поезд не будет подвергаться ни с нашей стороны, ни со стороны России дополнительному досмотру - как пограничному, так и таможенному. Как было сказано, при условии транзита. Договоренность с российской пограничной службой имеется. Данные поезда будут проходить по территории России без досмотра, это будет предусмотрено новым порядком», - отметил он.