АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российские банки теряют позиции на кредитном рынке Казахстана. За год совокупный объем кредитов четырех казахстанских "дочек" российских банков уменьшился на 161 млрд тенге, сообщает ranking.kz.

Ссудный портфель банков второго уровня РК за год, к концу февраля 2017 года, сократился на 3,1%, до 15,14 трлн тенге, против 15,62 трлн в конце февраля 2016 года.

Объем кредитов четырех казахстанских "дочек" российских банков при этом уменьшился еще больше - на 11,3%, с 1,43 до 1,27 трлн тенге. Их доля от общего объема ссудного портфеля БВУ РК за год сократилась с 9,1% до 8,4%.



Сбербанк - самый крупный банк из российских банков на рынке Казахстана, по объему ссудного портфеля банк занимает 4 место. К концу февраля 2017 года объем кредитов Сбербанка составил 940,3 млрд тенге, потеряв за год 135,7 млрд (12,6%). Выбыв из списка триллионеров в конце мая 2016 года, в конце июля он вернулся в список вновь, но уже в следующем месяце окончательно выбыл из него. Уровень просрочки свыше 90 дней уменьшился с 11,3% до 10,1%, что выше рекомендуемой доли Нацбанка РК.



Второй крупнейший российский банк, представленный в Казахстане - Альфа-Банк. Ссудный портфель банка за год, к концу февраля 2017 года, сократился на 33,2 млрд тенге (20,9%), до 125,7 млрд тенге. Доля просрочки более 90 дней у Альфа-Банка уменьшилась с 8,9% до 7,4%, что является близким к уровню просрочки всех БВУ РК - 7,3%.



Единственный российский банк, который показал прирост за период февраль 2016-2017 - Хоум Кредит Банк. Ссудный портфель банка за год вырос на 21,3 млрд (21,1%) и составляет 122,1 млрд тенге. Качество кредитов тоже показало хороший прогресс, доля просроченных кредитов свыше 90 дней сократилась почти в 2 раза - с 8,7% до 4,4%.



Ссудный портфель Банка ВТБ за год, к концу февраля, потерял 13,4 млрд тенге (14,6%) и составил 78,4 млрд. Качество ссудного портфеля одно из самых худших на рынке, доля просроченных кредитов свыше 90 дней составляет 15,5%, за последний год этот показатель достигал 20,2%.