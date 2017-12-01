-
-
-
-
-
-
вчера 21:44 984
-
-
вчера 20:44 2057
-
вчера 20:38 366
-
вчера 20:07 442
-
вчера 19:39 3214
-
вчера 19:24 499
-
вчера 18:53 536
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:57 590
-
-
-
вчера 15:58 682
-
вчера 15:33 598
-
-
-
-
-
-
вчера 13:57 1248
-
-
-
-
-
-
вчера 12:29 677
-
-
вчера 11:42 876
-
вчера 11:33 1196
-
вчера 11:29 633
-
-
-
вчера 10:49 786
-
вчера 10:39 1212
-
-
вчера 09:53 580
-
вчера 09:41 794
-
-
вчера 09:20 967
-
-
-
вчера 08:01 1750
-
-
-
вчера 06:36 617
-
вчера 06:04 477
-
вчера 05:32 853
-
вчера 04:27 718
-
вчера 03:43 872
-
-
вчера 02:10 882
-
Российская компания купила за 1,5 млрд тенге актюбинский бетонный завод
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиционный фонд Казахстана осуществил сделку купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Фондом в декабре 2017 года заключен договор купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона. При поддержке акимата Актюбинской области фондом привлечен российский инвестор ТОО «ТД Фотон», сумма договора составила - 1 млрд 569 млн 877 тысяч тенге», - уточняется в сообщении фонда.
Инвестором будет проведена реконструкция завода железобетонных изделий и последующая организация производства ячеистого бетона. Производственный комплекс завершен на 98%, на сегодняшний день находится на консервации. Выпускаемая на германском оборудовании продукция будет представлена газоблоками, U-образными блоками для перемычек и армопоясами с захватным карманом, системами паз-гребней, железобетонными изделиями, товарным бетоном. Планируемые рынки сбыта - Казахстан и Россия.
Завод был построен в 2009 году.
- Пытавшегося убить бывшую жену актюбинца задержала полиция
- Отличников в Актюбинской области будут награждать путевками в новый лагерь
- Мечты детей исполнили на Президентской елке в Актобе
- Иностранных инвесторов наградили в Казахстане
- Лишиться контрактов на недропользование могут 24 компании в Актюбинской области
- Инвестиционный фонд Казахстана объявляет продажу хлебоприемных пунктов
- KASE: Курс доллара продолжил падение
- Данияр Акишев назвал причины господдержки крупных банков
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана