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Россиянин пытался сбежать из Таиланда в Казахстан после попытки взлома банкомата

Россиянин пытался сбежать из Таиланда в Казахстан после попытки взлома банкомата
29 Декабря 2016 05:51 113

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина, его поймали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан    

«За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина. Тайская полиция его поймала в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан. Он пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать», - сообщает газета «Известия».

По данным местных СМИ, остановить его удалось жителям городка Хуахин, которые застали мужчину на месте преступления. Полицейские обнаружили брошенный им арендованный автомобиль. В нем находилось необходимое для взлома оборудование, включая газовые баллоны.

Сообщается, что россиянин признал свою вину.

 

 

Ключевые слова: СМИ, Россия,
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