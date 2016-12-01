Россиянин пытался сбежать из Таиланда в Казахстан после попытки взлома банкомата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина, его поймали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан

«За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина. Тайская полиция его поймала в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан. Он пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать», - сообщает газета «Известия».

По данным местных СМИ, остановить его удалось жителям городка Хуахин, которые застали мужчину на месте преступления. Полицейские обнаружили брошенный им арендованный автомобиль. В нем находилось необходимое для взлома оборудование, включая газовые баллоны.

Сообщается, что россиянин признал свою вину.