Россияне увидели профессию репортера глазами павлодарца  

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вернисаж персональной фотовыставки «Профессия - репортёр» казахстанского журналиста Владимира Бугаева состоялся в районном центре Родино Родинского района Алтайского края России, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Экспозиция в Родинском районном музее истории и изобразительного искусства имени А.С. Цыбинова посвящена 85-летию со дня выхода первого номера газеты «Дело Октября» Родинского района Алтайского края и 90-летию бывшего заместителя редактора этой газеты Николая Петровича Бугаева, отца Владимира Бугаева. В выставочном зале можно увидеть снимки из многолетней активной фоторепортёрской работы Владимира Николаевича, уже много лет живущего и работающего в Павлодаре, но побывавшего во многих уголках Казахстана и мира, снимавшего и снимающего на фото людей и природу, открытие знакомых промышленных объектов, стихийные бедствия и мирный труд людей, спорт и творчество, портреты и пейзажи - самые разные темы и жанры.







Автор фотографий, выпускник школы № 1 села Родино, известный казахстанский фотожурналист, обозреватель павлодарской областной газеты «Звезда Прииртышья» Владимир Николаевич Бугаев ещё в июле 1968 года свой первый фотоснимок в прессе, будучи ещё школьником, опубликовал именно на страницах газеты «Дело Октября».









Выпускник факультета журналистики КазГУ имени С.М. Кирова (ныне - КазНУ имени аль-Фараби) сегодня в качестве стрингера сотрудничает с российским агентством «Фото ИТАР-ТАСС» и фотослужбами информационных агентств Рейтер, Франс-Пресс, Европейского пресс-фото агентства. Лауреат высшей общенациональной журналистской премии «Алтын жулдыз» («Золотая звезда») в номинации «Лучший фотожурналист Казахстана», действительный член Русского географического общества и Национальной ассоциации фотоискусства Канады, участник международных фотопроектов - предолимпийского сафари «Китай глазами зарубежных фотографов» и IX форума фотографов тюркоязычных стран «Астана - новая столица нового тысячелетия» представил на суд зрителей репортёрские работы разных лет, снятые на разных континентах. Фотоработы Владимира Бугаева экспонировались на выставках и фотосалонах 17 стран Европы, Азии и Америки.









Сам Владимир Бугаев способен высокопрофессионально работать не только как фотожурналист, но и как пишущий корреспондент, что среди репортёров остаётся большой редкостью. У Владимира Николаевича немало учеников и воспоминаний, но ещё больше достижений и планов. Это значит, что у Бугаева-старшего, по профессиональным стопам которого, к слову, пошёл и сын Максим, ещё будут другие выставки, фотоальбомы, награды и замечательные снимки.













Фото Владимир Бугаева. На одном из снимков: Директор Родинской галереи Николай Федин, бывшая корреспондент газеты "Дело октября" Нина Блажко и Владимир Бугаев (справа) на фотовыставке "Профессия - репортёр" (село Родино, Алтайский край, Россия).