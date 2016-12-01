Россия в трауре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура в связи с катастрофой Ту-154 в Сочи. На борту находились 92 человека, выживших среди них нет, сообщает newsru.com.

Самолет Ту-154 после дозаправки в Сочи вылетел в Сирию на российскую военную базу Хмеймим, где артисты должны были поздравить военных с Новым годом. Вскоре после взлета из аэропорта самолет упал в Черное море недалеко от побережья.

Владимир Путин пообещал тщательное расследование причин трагедии и помощь семьям погибших. Правительственную комиссию возглавил министр транспорта Максим Соколов.

По данным Министерства транспорта РФ, опознание тел погибших в результате катастрофы будет проводиться в Москве. Глава ведомства сообщил, что родственникам и близким погибших в Сочи приезжать не нужно из-за неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции.

На данный момент удалось установить предположительное место падения самолета Ту-154 в Черном море. В районе предполагаемого места падения лайнера к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Подразделения Южного военного округа вместе с местными экстренными службами проводят визуальный осмотр береговой линии для обнаружения предметов, связанных с трагедией. Водолазная группировка в зоне поисков увеличена до 109 человек.

Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. «Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна», - сообщает Минобороны РФ.

«Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3500 человек», - говорится в сообщении.

В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тайгер». В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 08:27 по времени Астаны через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились съемочные группы трех телеканалов - НТВ, «Звезды» и «Первого». Среди 92 жертв крушения - девять журналистов. Это Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов с Первого канала, Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов с НТВ и сотрудники «Звезды» Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. Также на борту находились военнослужащие, музыканты имени Александрова, врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты и директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.