АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр ответил на вопрос по поводу качества вводимого жилья в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, контроль на строящемся объекте осуществляет заказчик, подрядчик, авторский надзор, технический надзор - эти четыре инстанции. Также они подписывают этап ввода объекта. С 2015 года упростилась процедура, нет госкомиссий. Есть только эти четыре подписи на акте приёмки объекта.

«Что касается качества - все эти четыре лица, которые я назвал, ответственные за контроль в период строительства и приёмки объекта. Единичные случаи, которые у нас освещались в прессе по качеству строительства жилья, но они не отражают общую картину и не влияют в целом на ту ситуацию, которая у нас сложилась. 10,5 миллионов квадратных метров жилья было введено у нас в прошлом году - это 89 тысяч жилищ: индивидуальные и многоквартирные. Практически все они были введены с надлежащим качеством», - подчеркнул Роман Скляр.

Вице-министр добавил, что в процессе эксплуатации в течение двух лет застройщик несёт ответственность за исправление недостатков, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного жилья.

«Данную работу проводят местные исполнительные органы, есть специальные структуры, которые за этим следят. Также в процессе эксплуатации есть в областях жилищные инспекции, которые эти жилища контролируют. У нас в строительстве в основном используются материалы казахстанского содержания. Назвать их дешёвыми или дорогими - всё зависит от класса жилья. Если компания строит жильё первого, второго класса, естественно, там применяются улучшенные отделочные материалы. Если жильё четвёртого класса, используются материалы, которые позволяют с достойным качеством сдавать данное жильё», - резюмировал Роман Скляр.

В свою очередь председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова отметила, что госпрограмма «Нурлы жер» - это уже комплексная программа.

«Учитывая результаты, итоги, опыт госпрограмм, которые были в 2005, 2007, 2008, 2010 годах, программы регионального развития, позже была программа «Нурлы жол»... Банк исторически участвовал в этих программах как кредитор и больше 20 тысяч займов выдал. У нас не было ни одного случая, чтобы квартиры либо дом через несколько лет претерпевали какие-то изменения. Все вкладчики, которые получили жильё в рамках госпрограмм, рассчитываются, очень хорошая погашаемость, финансовая дисциплина. Наш показатель NPL (кредиты с просроченной задолженностью больше трёх месяцев) меньше, чем 0,4%. Если сравнить его со среднебанковским, он показывает, что заёмщики удовлетворены жильём, которое получили, и очень хорошо платят», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, эта программа также дала толчок развитию всех домостроительных комбинатов, которые работают в регионе.

«Мы сейчас и в рамках ИЖС с пяти регионами заключили меморандумы. В Уральске, Астане, во многих других регионах продукция домостроительных комбинатов очень активно используется», - добавила Ляззат Ибрагимова.