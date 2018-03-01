Родители заболевшего туберкулезом школьника ранее отказались от прививки - врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской школе-гимназии №83, где ранее у ученика 3-го класса был обнаружен туберкулез, врачи-эпидемиологи начали расследование. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагазимова.

По ее словам, у ребенка внелегочная форма туберкулеза, и она не передается воздушно-капельным путем. Однако выявить заболевание можно было и на более ранней стадии.

«У школьника была выявлена внелегочная форма туберкулеза шейных лимфоузлов. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Хочу отметить, что в прошлом году родители ребенка отказались от реакции манту, хотя прививка могла выявить проблему на более ранней стадии заболевания. Теперь ребенок лечится в тубдиспансере», - рассказала Молдагасимова.

Сейчас у ребенка ослаблен иммунитет, его состояние оценивается как удовлетворительное. Под наблюдением врачей также и другие ученики класса, с которыми общался больной. По словам эпидемиологов, таких случаев за последние два года не регистрировались.

Между тем медики предупреждают, что болезнь проявляется следующим образом: появляется длительный кашель, поднимается температура, но не высокая,сопровождается слабостью и потливостью. Эти симптомы - уже повод обратиться к врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Алматы у ученика был выявлен туберкулез открытой формы. Однако врачи-эпидемиологи опровергли данный факт.