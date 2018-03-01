Родители носящих платки школьниц оштрафованы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Родителей учениц, которые не соблюдая школьную форму, носили платки, оштрафовали в Актобе. Всего с начала года 9 школ Актобе выиграли иски в суд по делам о ношении платков ученицами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Как известно, родители, утверждавшие, что «детей не пускают в школу» обратились с исками в суд на руководителей средних школ № 40, 49, 13, 36, 62, 23, 8, 60 и 48. Однако городской суд Актобе отказал в удовлетворении их исков, приняв решение, что требование соблюдать школьную форму едино для всех.

В настоящее время на рассмотрении в департаменте по контролю в сфере образования находятся 17 документов, 6 родителей уже оштрафовано по статье 409 пункта 2 КоАП РК. Сумма штрафа по данной статье составляет 10 МРП.

Соблюдение школьной формы находится на строгом контроле акимата города.

Если на начало учебного года в школах насчитывалось 179 учениц в платках, то на сегодня благодаря информационно-разъяснительной работе с родителями 111 учениц школ города сняли платки.

«21 ученица перевелась в учебные заведения в другие регионы страны по семейным обстоятельствам. Одна школьница получает образование на дому по состоянию здоровья, 2 - находятся на длительном лечении в медучреждениях. На сегодняшний день в учебных заведениях города Актобе еще 44 ученицы носят платки», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее 7 школ Актобе выиграли суд по делу о ношении платков ученицами.

фото: Алтынай Сагындыкова