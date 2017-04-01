Родители Максима Арышева: Россияне просили прощения за гибель сына  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в последний путь провожают 20-летнего казахстанца Максима Арышева, погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прощание проходит в зале ритуальных церемоний больницы управления делами Президента. Проститься с Максимом пришли близкие, родные и знакомые.

«Спасибо всем казахстанцам за поддержку. Наш сын оказался одним из 14 человек, кто ехал в метро в этом вагоне. Он рядом был с тем извергом, большую часть взрыва принял на себя. Вся Россия скорбит. Мы когда улетали вчера, все подходили и просили прощения: простите нас, пожалуйста, что не уберегли вашего сына», - сказал отец Максима - Виталий Арышев.

Днем ранее в Санкт-Петербурге у станции метро «Сенная площадь» простились с Максимом.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали.

















