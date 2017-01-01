Риски кредитного шопинга прогнозируют Казахстану эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уровень мошеннических кредитов составляет 2,5% от общего количества займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим оценкам уровень мошенничества порядка 2,5% от количества выданных займов. Это в первую очередь связано с тем, что займы в основном выдаются в системе онлайн-кредитования и в отделениях банков, по большому счету это сводит к минимуму риски, когда клиент отсутствует и по нему может быть принято неправильное решение», - рассказал заместитель генерального директора Первого кредитного бюро Андрей Воякин.



По его словам, мошенничество, связанное с подделкой документов в системе офлайн практически отсутствует.



«Основные риски - это риски кредитного шопинга, делая аналитику на консолидированной базе данных нашего кредитного бюро можно сделать вывод, что на сегодняшний день 85% заемщиков, которые имеют более чем 5 кредитов в различных банках, являются дефолтными. Нагрузка на этих клиентов порядка 4,5 млн тенге. У клиентов, которые имеют от 3 до 5 кредитов в различных банках, уровень нагрузки составляет 1,5 млн тенге в среднем. Количество заемщиков, которые не платят по обязательствам, увеличивается, практически каждый третий не платит. Сегмент кредитного шопинга пока никуда не исчез, он модифицируется и в этом году этот тренд также сохранится», - рассказал он.