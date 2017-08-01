Риск развития онкозаболевания жители Северного Казахстана смогут определить через приложение 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в сентябре запустят мобильное приложение «Онкоскрин», которое позволит определить риск развития онкозаболевания, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея создания мобильного пациентоориентированного ресурса принадлежит рентген-хирургу кардиологического центра Дмитрию Тё. Помимо кардиологии, он на протяжении трех лет занимается скринингом рака желудка. Врач отмечает, что столкнулся с проблемой низкой информированности и онконастороженности у пациентов.

«У пациентов скрининговой группы встречается недопонимание, а порой категорические отказы от исследований. За границей такого нет. Там дорогостоящая страховая медицина и люди знают, что своевременное исследование гораздо дешевле, нежели затраты на лечение в запущенных случаях. Идея приложения пришла после посещения клиник различных стран, где я знакомился не только с проблемами сердца, но и онкологией. Эти приложения очень популярны за границей. Для пациентов существуют целые сервисы цифровых мобильных программ в рамках здоровья. Это очень удобно, выгодно пациенту и врачу», -сказал Дмитрий Тё.

Воплотить идею в жизнь помог директор компании NEP (New Economic Platform) Игорь Левин. Он пригласил врача в команду авторских разработчиков в медицине. К созданию ресурса приступили в мае этого года. Дмитрий Тё говорит, что проектом заинтересовался и оказал поддержку аким СКО. С ресурсом «Онкоскрин» разработчики участвовали в конкурсе «Хакатон-2017» в июне, где заняли второе место и получили грант на стажировку в Турции.

Приложение будет анонсировано на Play Market в сентябре. Пилотный проект доступен пока только для североказахстанцев. В дальнейшем приложение смогут использовать жители других регионов.









«Бесплатное мобильное приложение «Онкоскрин» для всех граждан, кто хочет протестировать себя на факторы группы риска онкологии. После регистрации в нем пользователь получит данные не только по онкологии, но такие опции, как онлайн-консультация врача-онколога, информацию о клиниках, скрининговых программах, рекомендации по здоровому образу жизни, питанию. При выявлении какой-либо группы риска по заболеваниям будут даны рекомендации пройти те или иные обследования на этапе первичного звена медицинской помощи. Тестируемый сможет задать вопрос онкологу в чате», - рассказал Дмитрий Тё.

Тестирование конфиденциальное, но при выявлении групп риска информация будет передаваться непосредственно в онкодиспансер либо на участок первичной медицинской помощи.

Пока онкологи будут консультировать в дневное время, позже консультация будет проводиться в круглосуточном режиме. Дмитрий Тё подчеркивает, что приложение не диагностирует рак, оно направлено на выявление факторов риска, после чего будут даны рекомендации по алгоритму действий диагностического характера.







Вопросы для «Онкоскрин» разработчики составляли совместно со специалистами онкологического диспансера. Тест состоит из блоков. Один из них - социальные вопросы, то есть пол, возраст, образование и прочие. Есть блок вопросов, которые связаны с патологией, имеющей место у мужчин и женщин, например, рак желудка, легких. И специфические вопросы, касающиеся мужской и женской половой системы, где онкология тоже проявляется.

«При ответах на тесты суммируется ранжирование баллов в группе риска. При наличии тех или иных симптомов система выдает шкалу группы риска, к которой даются рекомендации. Если пациент в высокой шкале риска с проблемами, например, кишечника, ему даются рекомендация пройти гемокульт-тест и колоноскопию. Приложение покажет, где и как это сделать», -отметил Дмитрий Тё.

Со временем разработчики планируют переадресовывать специфические вопросы на сайты профильных медучреждений, таких как НИИ трансплантологии или столичный онкоцентр.

«Будет опция «Детская онкология». Очень болезненная тема, поскольку отдельных онкологических детских центров в регионах нет. Мы хотим сразу же через приложение запустить благотворительную акцию в помощь детям, страдающим онкологией», - сказал Дмитрий Тё.

В планах у Дмитрия Тё и Игоря Левина - продолжить развитие цифровой медицины. Следующие приложения будут разработаны в сфере медикосоциальной реабилитации, кардиологии и педиатрии, семейной медицины.