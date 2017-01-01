Режиссер программы Top Gear поблагодарил в письме акима Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Съёмочная группа BBC Top Gear побывала в городе Шымкент. Здесь прошли съемки эпизода новой серии популярной британской телепередачи, пишет otyrar.kz.

«Съемки прошли с большим успехом», - отметил режиссёр Top Gear Алекс Рентон в своём письме к акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. При этом он добавил, что фильм, снятый в ЮКО, станет одним из впечатляющих эпизодов новой серии, и поблагодарил главу Шымкента за оказанную поддержку.

«Шымкентский» эпизод Top Gear выйдет на телеканале BBC в марте.

Top Gear - одна из наиболее популярных передач британского телевидения. Выходит на телеканале BBC с 1977 года. Официальная аудитория составляет свыше 350 миллионов человек. Продолжительность каждой передачи - около 60 минут. За время своего существования передача неоднократно удостаивалась различных телевизионных наград, включая Эмми.

«К 2020 году Шымкент должен стать городом, удобным для жителей и привлекательным для туристов. Это цель концепции развития нашего мегаполиса. Для нас Top Gear - это, прежде всего, отличная возможность привлечь внимание международной аудитории к городу и Казахстану в целом. Мы благодарны команде телепередачи за выбор Шымкента в качестве места съёмок своего очередного эпизода», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Шымкента.