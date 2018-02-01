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Режим ЧС объявлен в Жамбылском районе Алматинской области

28 Февраля 2018 09:36 692
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Режим ЧС объявлен в Жамбылском районе Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Алматинской области в связи с паводками объявлен режим ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

«В связи с паводковой ситуацией на территории Жамбылского района объявлен режим ЧС. В частности, многие улицы села Кайназара затоплены водой. Приняты срочные меры экстренного реагирования силами спасателей и местных служб. Прежде всего, будут проведены работы по водоотводу. Установлено дежурство», - сказал Г. Жукел.

 

 

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Ключевые слова: Паводок, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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