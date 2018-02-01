Режим ЧС объявлен в Жамбылском районе Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Алматинской области в связи с паводками объявлен режим ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

«В связи с паводковой ситуацией на территории Жамбылского района объявлен режим ЧС. В частности, многие улицы села Кайназара затоплены водой. Приняты срочные меры экстренного реагирования силами спасателей и местных служб. Прежде всего, будут проведены работы по водоотводу. Установлено дежурство», - сказал Г. Жукел.