Режим ЧС объявлен в Жамбылском районе Алматинской области
28 Февраля 2018 09:36 692
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Алматинской области в связи с паводками объявлен режим ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.
«В связи с паводковой ситуацией на территории Жамбылского района объявлен режим ЧС. В частности, многие улицы села Кайназара затоплены водой. Приняты срочные меры экстренного реагирования силами спасателей и местных служб. Прежде всего, будут проведены работы по водоотводу. Установлено дежурство», - сказал Г. Жукел.
Ключевые слова: Паводок, Алматинская область,
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