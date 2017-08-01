Резервные запасы картофеля создадут в Карагандинской области 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Картофелеводческие хозяйства зарезервируют часть собранного урожая для сдерживания цен на овощную продукцию в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящий момент по поручению акима области Ерлана Кошанова сотрудники управления сельского хозяйства заключают меморандумы с предприятиями. Глава региона напомнил о социальной ответственности сельхозтоваропроизводителей, которые получают поддержку от государства.





«Некоторые предприятия полностью продают собранный урожай картофеля на сторону. Мы должны думать об интересах нашего региона, позаботиться о жителях области», - отметил Ерлан Кошанов.

В этом году картофелем в области было засажено 14 тысяч гектаров. В регионе эти корнеплоды выращивают 38 сельхозпредприятий.





«Мы договорились с сельхозтоваропроизводителями о том, что они будут резервировать до 5 процентов собранного урожая. Затем на прилавки продукция пойдет по фиксированной цене. Вариантов два - напрямую и через стабилизационный фонд. Сегодня меморандумы подписали 60 процентов хозяйств, и эта работа продолжается», - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Юржан Беккожин.