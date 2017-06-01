Рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса составят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит III конгресс совета деловых женщин РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель совета деловых женщин НПП «Атамекен» Лаззат Рамазанова рассказала о первостепенных задачах для организации на ближайшие годы.

«В этом году поставлена достаточно амбициозная задача для Казахстана -составить рейтинг регионов, в частности по легкости ведения бизнеса. Мы в этом году как совет деловых женщин «Атамекен» хотим принять участие в формировании методологии данного рейтинга и ввести для местных исполнительных органов небольшую строчку-показатель: что делает местная исполнительная власть для поддержки женщин-предпринимателей в своем регионе», - говорит она.

По ее словам, присутствие казахстанских женщин будет увеличено.

«Мы планируем, что профессиональные площадки, которые создаются членами совета деловых женщин на региональном уровне, помогут создать площадку для самозанятых женщин. По статистике женщины составляют свыше миллиона (1 миллион 100 тысяч) самозанятых. Мы хотим, чтобы эти женщины внесли посильный вклад в формирование ВВП страны, приняли более активную социальную и общественную позицию», - отметила Рамазанова.

«Как общественная организация мы уже существуем три года», - продолжила она. И сегодня мы хотим сказать, что основными задачами, которые мы на ближайшую перспективу ставим, это в первую очередь позиционирование женщин-предпринимательниц в общественных организациях, в общественных советах местных исполнительных органов».

Совет деловых женщин Казахстана состоит из 16 региональных советов, куда входит порядка 700 человек, и 170 районных подразделений.

Совет деловых женщин НПП РК «Атамекен» - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган Национальной палаты. Основной миссией совета является объединение женщин в единый союз в целях повышения их активности в деловой среде. В каждом регионе Казахстана созданы Центры обслуживания предпринимателей и Центры поддержки предпринимательства с целью оказания сервисной поддержки и информационного обеспечения бизнеса. Во всех регионах отмечается тенденция роста числа предприятий, возглавляемых женщинами.