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Рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса составят в Казахстане

Рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса составят в Казахстане
12 Июня 2017 11:02 699

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит III конгресс совета деловых женщин РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель совета деловых женщин  НПП «Атамекен» Лаззат Рамазанова рассказала о первостепенных задачах для организации на ближайшие годы.

«В этом году поставлена достаточно амбициозная задача для Казахстана -составить рейтинг регионов, в частности по легкости ведения бизнеса. Мы в этом году как совет деловых женщин «Атамекен» хотим принять участие в формировании методологии данного рейтинга и ввести для местных исполнительных органов небольшую строчку-показатель: что делает местная исполнительная власть для поддержки женщин-предпринимателей в своем регионе», - говорит она.

По ее словам, присутствие казахстанских женщин будет увеличено.

«Мы планируем, что профессиональные площадки, которые создаются членами совета деловых женщин на региональном уровне, помогут создать площадку для самозанятых женщин. По статистике женщины составляют свыше миллиона (1 миллион 100 тысяч) самозанятых. Мы хотим, чтобы эти женщины внесли посильный вклад в формирование ВВП страны, приняли более активную социальную и общественную позицию», - отметила Рамазанова.

«Как общественная организация мы уже существуем три года», - продолжила она. И сегодня мы хотим сказать, что основными задачами, которые мы на ближайшую перспективу ставим, это в первую очередь позиционирование женщин-предпринимательниц в общественных организациях,  в общественных советах местных исполнительных органов».

Совет деловых женщин Казахстана состоит из 16 региональных советов, куда входит порядка 700 человек, и 170 районных подразделений.

Совет деловых женщин НПП РК «Атамекен» - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган Национальной палаты. Основной миссией совета является объединение женщин в единый союз в целях повышения их активности в деловой среде. В каждом регионе Казахстана созданы Центры обслуживания предпринимателей и Центры поддержки предпринимательства с целью оказания сервисной поддержки и информационного обеспечения бизнеса. Во всех регионах отмечается тенденция роста числа предприятий, возглавляемых женщинами.

 

 

Ключевые слова: Малый бизнес,
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Комментарии

  • 12.06.2017Алия
    0
    Женщин надо поддерживать! На нас весь груз ответственности за семью и бизнес
  • 12.06.2017Венера
    0
    Очень правильно! Женщинам нужна поддержка, особенно в сельской местности. поддерживаю!!!
  • 12.06.2017Анара
    0
    Женщины в Казахстане, как и во всем постсоветском пространстве, - это сила. Зачастую, в бизнесе они гораздо смелее и увереннее мужчин. Удачи нашим бизнесвумен!
  • 12.06.2017Нурлан
    0
    Это очень хорошо было бы, в плане того, что многим женщинам с бизнес-инициативой нужна помощь. Женщины, участвуя или входя в состав различных советов , смоли бы пролоббировать ( в хорошем смысле слова) свои проекты. Есть примеры, когда начинающие бизнесвумен рассчитывают только на себя. Один из примероЦентр аквагимнастики в кокшетау.https://www.youtube.com/watch?v=Hr1ZjFA3fvg&t=15s
  • 12.06.2017Санек
    0
    По данным казахстанской статистики вклад женщин в ВВП республики приближается к 40%, между тем, в индивидуальном предпринимательстве более 50% женщин. Радует.
  • 12.06.2017Асыл
    0
    Здорово, теперь женщины с инстаграма будут также платить налоги?) Или вообще как?
  • 12.06.2017Балапан
    0
    Өте керемет бастама!
  • 12.06.2017Альмира
    0
    ААА! я тоже хочу заняться бизнесом! Все решено! я с вами!
  • 12.06.2017Санек
    0
    По данным казахстанской статистики вклад женщин в ВВП республики приближается к 40%, между тем, в индивидуальном предпринимательстве более 50% женщин. Радует.
  • 12.06.2017Dulat
    0
    Әр ауыл ауданда әйел кәсіпкердің орны ерекше. әкімдердің қолдауы бұкіл кәсіпкерліке жасаған қолдау. жақсы бастама. енді жоғарыдағылар қолдаса игі...
  • 12.06.2017Диас
    0
    Әйелдің 40 жаны бар деген. Жұмыстарына сәттілік, менің анамда ер азаматқа бизнесті дөңелетіп отыр.
  • 12.06.2017Алия
    0
    Где женщины там успешность и порядок
  • 12.06.2017Наталья Давлетова
    0
    У нас в Талдыкоргане Совет деловых женщин возглавляет Римма Салыкова. Очень умная женщина, бизнеследи и профессионал своего дела
  • 12.06.2017Ажар
    0
    У нас в Уилском районе 30 женщин возглавляет крестьянское хозяйство. Мақтанамын жерлестеріммен. В марте к нам в район приезжали из Актобе председатель Совета деловых женщин Кульпаршын Алпысбаевна и несколько женщин предпринимательниц. провели мастер класс для нас. Тренинги. Консультации. Нам сельским женщинам так было полезно это общение. Многие из нас принимали участие на форуме по женскому предпринимательству в Актобе. Свою продукцию и изделия выставили. увидили чем занимаются предпринимательницы других районов нашей области. столько впечатлений. Знаний. Спасибо за работу которую вы проводите.
  • 12.06.2017Аля
    0
    Я тоже хочу в бизнес. Пойду в Палату за поддержкой.

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