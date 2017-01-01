Рейсы из Стамбула задерживаются из-за погодных условий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейсы из Стамбула задерживаются в связи с погодными условиями в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные аэропортов Алматы и Астаны.

Согласно электронному табло, рейс КС 912 «Air Astana» должен был прибыть в Алматы сегодня в 06:25. Теперь же ожидаемое время прилета - 22:40.

«Рейсы из Стамбула, которые должны были прибыть в Астану вчера (6 января), задерживаются», - сообщили в справочной аэропорта.

Между тем, по рейсу TK 354 авиакомпании «Turkish Airlines» из Стамбула в Астану, согласно информации аэропорта задержек нет. Его прилет планируется завтра, в 03:35 ночи. По расписанию ожидается и прибытие рейса КС 918 - 8 января в 6:25 утра.

Как сообщил корреспонденту Казинформа руководитель департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали, данные по ожидающим казахстанским туристам уточняются.

«Причина задержки - плохие метеоусловия в аэропортах Стамбула. Тяжёлый снегопад. Турция - безвизовая страна, и основная масса наших граждан там ориентируется как у себя дома. В стамбульском направлении у нас, в основном, самостоятельные туристы», - сообщил он.

Отметим, что большинство рейсов из аэропорта Стамбула отменили из-за погодных условий 6 января. В Стамбуле наблюдается сильный ветер и обильный снегопад. Turkish Airlines отменила около 400 внутренних и зарубежных рейсов, запланированных на 7 января из Стамбула.



Пользователь Фейсбука, казахстанка Диана Окремова опубликовала эти фотографии Стамбула с комментарием: "С разницей в сутки".