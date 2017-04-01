Рейс «Эйр Астаны» в Дубай вернулся в аэропорт Алматы из-за техпричин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейс «Эйр Астаны» из Алматы в Дубай вернулся в аэропорт из-за технических причин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Сегодня самолет, выполнявший рейс КС895 из Алматы в Дубай, вернулся в аэропорт Алматы по технической причине и совершил посадку в 8:33. Пилот следовал всем международным процедурам безопасности. Борт был заменен на другое воздушное судно», - говорится в сообщении.

Вылет рейса состоится в 10:15.



22 марта самолет этой же авиакомпании, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек, вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. Как проинформировали в компании, пассажиры продолжили свое путешествие на другом воздушном судне.



Напомним, 5 марта 2017 года самолет авиакомпании, летевший по маршруту Алматы-Уральск, также дал сигнал бедствия. Тогда экипаж принял решение произвести посадку в Актобе. Через пару дней самолет рейса КС672 маршрута Астана-Алматы совершил экстренную посадку в Алматы по причине отказа одного из двигателя. 8 марта 2017 года на авиарейсе КC877, выполнявшем полет по маршруту Алматы-Атырау, произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета были 97 пассажиров и 10 членов экипажа.