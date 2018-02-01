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Рецидивист совершил побег в Астане

25 Февраля 2018 17:16 1014
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Рецидивист совершил побег в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прогулочного двора следственного изолятора Астаны совершил побег неоднократно осужденный, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

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«Находясь в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, осужденный смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение», - сообщили в пресс-службе КУИС.

Согласно распространенной в СМИ информации,36-летний уроженец Карагандинской области Аргимбаев Е. К. ранее судим за кражу и грабеж.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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