Республиканская база лыжного спорта открылась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области, в районном центре Бурабайского района - городе Щучинске, открылась новая республиканская лыжная база. Об этом сообщается на сайте НОК РК.

Спорткомплекс построен на горе Каменуха и расположен на высоте 400 метров над уровнем моря, общая площадь которого 125,54 га, из них 85,2 га составляет лесной фонд и 40,34 га выделено непосредственно для строительства комплекса. Это уникальное спортивное сооружение состоит из отдельных корпусов зданий, каждое из которых выполняет важную роль.

Комплекс представляет собой автономную систему, где сочетаются все составляющиеся для занятия спортом и активным отдыхом круглый год. Он оснащен разветвленной инфраструктурой, современным оборудованием, которые создадут максимально комфортные условия в подготовке спортсменов высокого класса.

«Национальный Олимпийский комитет рад этому событию. Здесь наши спортсмены могут готовиться в современных условиях. Это база соответствует всем международным стандартам. Данное сооружение уже успело впечатлить людей из других стран. Лыжная трасса, расположение - все соответствует международному стандарту. Надо понимать, что без хорошей базы мы не сможем достичь высоких результатов. На этой базе, кроме центрально-олимпийской подготовки, будет открыта спортивная школа, куда будем набирать детей», - сказал директор Дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов.







«Что касается Национального Олимпийского комитета, то мы сейчас проводим большую работу по аккредитации спортивных баз для национальных сборных команд. - продолжил Елсияр Канагатов. - Это очень важно, мы уже разработали критерии, чтобы наши спортсмены занимались на хороших условиях. Безусловно, в этой базе будет заниматься сборная по биатлону, прыжках с трамплина и команда по лыжным гонкам».

Одна из основных составляющих базы - лыже-биатлонная трасса, протяжность которой 4585 метров, биатлонная трасса (роллерная) - 7071 м. Они дадут возможность тренироваться круглый год, и к тому же будут освещены на всей протяженности трассы.

Помимо проведения учебно-тренировочных сборов и республиканских соревнований, в перспективе планируется приглашение представителей зарубежных стран для совместных сборов и проведение соревнований самого высокого ранга, так как трасса будет соответствовать всем международным требованиям (FIS и IBU).

Комплекс включает в себя лыжный стадион, площадью 8200 кв.м., оснащенный 30 биатлонными установками для стрельбы, большим электронным табло, малой и большой трибунами на 3000 мест.







Здесь же расположен так называемый Судейский павильон - это 5-этажное здание, общая площадь которого 527 кв.м. где расположены комментаторские кабины, комнаты допинг-контроля, пресс-центры, центр аккредитации и комнаты для VIP персон. Все этажи обеспечены соответствующим оборудованием.

Для удобства в непосредственной близости к стадиону расположены командные комнаты - это 20 блоков вместимостью по 10 человек, предназначенные для подготовки инвентаря и выхода на старт.

Кроме того, на территории спорткомплекса находятся спортивные залы - тренажерный (15м на 12м), боксерский (15 м на 12 м), зал для тяжелой атлетики (19 м на 9 м), игровой (30 м на 18 м) и бассейн (25м на 16м). Все залы оснащены современными тренажерами и необходимым инвентарем и оборудованием для проведения общефизической подготовки.

Восстановление спортсменов от перенесенных физических нагрузок планируется проводить в медицинском восстановительном центре, площадь которого составляет 611 кв.м. Центр оснащен всеми оздоровительными и восстановительными средствами.







Также на территории республиканской лыжной базы построен современный 4-этажный гостиничный комплекс, с 96 номерами, вместимостью до 200 человек, который способен разместить как командные составы на время УТС, так и отдельно желающих уделить время своему здоровью. Проживание включает в себя и здоровое питание, для этих целей имеется ресторан на 250 мест.

Щучинск по праву считается городом, где развиваются лыжные виды спорта. Еще одним достоянием базы является строящийся трамплин, с одной вышкой, высота которой 82 метра и 2-мя спусками мощностью (К-90 и К-125).

Для обслуживания лыжных трасс в зимнее время приобретены снегоуплотнительная техника, снегоходы, квадроциклы, хранение и обслуживание, которых предусмотрено в гаражном помещении площадью 1501 м. Здесь же построено 2 двухэтажных административных корпуса, площадь которых 520 кв.м. и 657 кв.м., где будут располагаться администрация и работники различных служб. Коммунальные сети практически проведены и готовы к эксплуатации. Ограждение предусмотрено по всему периметру.





