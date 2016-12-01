Решения Правительства РК о военных учебных заведениях и военных формированиях признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

В частности, речь идет о постановлениях, касающихся Положения о государственном учреждении «Казахстанский миротворческий батальон», Положения о государственном учреждении «Высшее военно-морское училище», Военного института Сухопутных войск, Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации и т.д.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 755

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Приложение

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 755

Перечень

утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2000 года № 762 «Об утверждении норм по видам тылового обеспечения» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 23, ст. 265).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2000 года № 889 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Казахстанский миротворческий батальон».

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2001 года № 922 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Высшее военно-морское училище» Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 26, ст. 318).

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2002 года № 659 «Вопросы Военного института Сухопутных войск» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 193).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2003 года № 276 «Вопросы Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 134).

6. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2003 года № 1080 «Некоторые вопросы государственных учреждений образования Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 42, ст. 447).

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2004 года № 1153 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Военный институт Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 44, ст. 552).

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2004 года № 1189 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах совершенствования структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 45, ст. 565).

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года № 1069 «Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан».

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года № 1232дсп «Об утверждении Положения о местных органах военного управления».

11. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 806 «О переименовании государственного учреждения «Военный институт иностранных языков Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 37, ст. 402).

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 года № 44 «Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 100).

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2011 года № 217 «Об утверждении натуральных норм снабжения техническими средствами, машинами, установками и имуществом воинских (дорожных) частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан».

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 141 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года № 1069 «Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 29, ст. 387).

15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2012 года № 1029 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 года № 44 «Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 65, ст. 926).

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 1666 «Об утверждении натуральных норм снабжения техникой и техническими средствами районных эксплуатационных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан».

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 219 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 20, ст. 146).

18. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2014 года № 754 «О переименовании Республиканского государственного учреждения «Национальный университет обороны» Министерства обороны Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 45, ст. 436).