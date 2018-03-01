Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инициатива Главы государства Нурсултана Назарбаева о расширении доступности высшего образования является весьма актуальной, считает ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Айман Жусупова, передает МИА «Казинформ».

«Инициатива Н. Назарбаева о расширении доступности высшего образования отвечает потребностям страны в формировании человеческого капитала. В частности, в рамках озвученных Главой государства инициатив было предложено в 2018-2019 годах выделить дополнительно 20 тысяч грантов к тем 54 тысячам, которые выделяются ежегодно. Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям, которые будут востребованы в рамках новой экономики и индустриальной программы, которую осуществляет Казахстан», - отметила Айман Жусупова.

Она подчеркнула, что казахстанские эксперты не раз заявляли о том, что проблемой в сфере высшего образования является, во-первых, недостаточное количество выделяемых государством грантов, во-вторых, то, что их выделяли не по тем специальностям, которые на сегодняшний день востребованы в стране.

«То есть наблюдалась их оторванность от насущных потребностей рынка труда. (...) В этом контексте инициатива о выделении дополнительных грантов для получения высшего образования для молодежи по тем специальностям, которые востребованы на рынке труда на сегодняшний день и будут востребованы в будущем, является абсолютно своевременной и востребованной», - заявила эксперт.

По ее мнению, в долгосрочной перспективе данное решение позволит снизить долю молодежи в стране, которую принято относить к категории молодежи, не имеющей значимых жизненных перспектив вследствие отсутствия образования, необходимых профессиональных навыков и, соответственно, занятости и составляющей фундамент стабильной безработицы.