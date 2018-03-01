Ректор АРГУ К.Жубанова: инициатива Президента в образовании поможет поднять зарплату преподавателям

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Инициативы Президента в сфере образования своевременны и актуальны, отмечает ректор актюбинского регионального государственного университета им.К.Жубанова Бауыржан Ердембеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, благодаря тому, что стоимость новых грантов во всех вузах страны по техническим и сельскохозяйственным специальностям будет повышена до уровня грантов в национальных вузах, мы сможем поднять зарплату профессорско-преподавательскому составу, что скажется на качестве образования.

«Выделение 20 тысяч грантов по техническим специальностям - это большая поддержка вузам страны. Мы являемся самым крупным университетом западного региона, у нас по 10 специальностям готовят специалистов горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой отрасли. Мы работаем вплотную с работодателями, заключаем контракты на дальнейшее трудоустройство выпускников. Стоимость обучения в АРГУ им.К.Жубанова в среднем составляет 350 тысяч тенге, если поднять ее уровень до 650 тысяч тенге, то мы сможем повысить зарплату профессорско-преподавательского составу, что скажется на качестве образования», - считает Б.Ердембеков.

Также ректор добавил, что университет работает над увеличением общежитий для студентов. В этом году было введено общежитие на 500 мест, в апреле планируется сдать еще одно общежитие.

«Как отметил Президент в своем выступлении 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК, до 2022 года в стране нужно построить общежитий на 75 тысяч мест. Эту проблему мы обговорили с Министерством образования и науки, сейчас готовим документы. Особенно важно учитывать то, что с развитием Актобе как агломерации и города- миллионника в нашем учебном заведении увеличится количество студентов и преподавателей», - говорит Б.Ердембеков.

На сегодня в АРГУ обучается 11 тысяч человек.