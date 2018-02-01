Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О строительстве четырех школ на правобережье Астаны рассказал аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

«В текущем учебном году количество первоклассников в столице составило рекордное число - 17 тысяч детей, и из них за школьные парты нашего района сели порядка 9 тысяч учеников. Это больше половины в масштабах города. Учитывая статистику, аким Астаны Асет Исекешев дал поручение, и в нашем районе уже идет масштабное строительство четырех общеобразовательных школ, одну из которых уже ввели в эксплуатацию!» - написал на своей странице в Facebook А. Турлубек.





По его сообщению, в районе пересечения улиц Карталы и Окжетпес, проспекта Абая и Кумисбекова, улиц Окжетпес и Бокеева ведутся строительные работы трех школ по 1200 мест каждая. Ввод в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений запланирован уже в 2018 году.





«А в жилом массиве Коктал мы ввели уже в эксплуатацию коррекционную школу-интернат на 375 мест. Школа - флагман, таких школ больше нет!!! Сейчас в общем на территории района «Сарыарка» насчитывается 34 школы из 95 по городу», - пояснил аким.





Напомним, 20 февраля в ходе отчетной встречи заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев рассказал, как в столице решают проблему нехватки ученических мест.







