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Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы

25 Февраля 2018 03:57 703
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Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О строительстве четырех школ на правобережье Астаны рассказал аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек, передает МИА «Казинформ».

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«В текущем учебном году количество первоклассников в столице составило рекордное число - 17 тысяч детей, и из них за школьные парты нашего района сели порядка 9 тысяч учеников. Это больше половины в масштабах города. Учитывая статистику, аким Астаны Асет Исекешев дал поручение, и в нашем районе уже идет масштабное строительство четырех общеобразовательных школ, одну из которых уже ввели в эксплуатацию!» - написал на своей странице в Facebook А. Турлубек.


Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы
По его сообщению, в районе пересечения улиц Карталы и Окжетпес, проспекта Абая и Кумисбекова, улиц Окжетпес и Бокеева ведутся строительные работы трех школ по 1200 мест каждая. Ввод в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений запланирован уже в 2018 году.


Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы
«А в жилом массиве Коктал мы ввели уже в эксплуатацию коррекционную школу-интернат на 375 мест. Школа - флагман, таких школ больше нет!!! Сейчас в общем на территории района «Сарыарка» насчитывается 34 школы из 95 по городу», - пояснил аким.


Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы
Напомним, 20 февраля в ходе отчетной встречи заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев рассказал, как в столице решают проблему нехватки ученических мест. 

Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы 
Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы 
Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы

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Ключевые слова: Образование, Строительство, Астана,
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Касымова Эльмира

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