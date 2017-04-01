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Реконструкция привокзальной площади началась в аэропорту Астаны

Реконструкция привокзальной площади началась в аэропорту Астаны
7 Апреля 2017 17:00 589

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Астаны начались работы по  расширению привокзальной площади  для повышения уровня комфорта пассажиров.

«На время реконструкции  зона перед терминалом аэропорта будет доступна только для посадки и высадки пассажиров. Припарковать автомобиль можно будет на альтернативной бесплатной стоянке. Крытый охраняемый паркинг терминала будет функционировать в прежнем режиме», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Строительные работы в аэропорту Астаны перешли в фазу модернизации привокзальной площади. При разработке нового проекта привокзальной площади, в первую очередь, учитывается создание комфортных условий для наших  пассажиров.  После реконструкции площадь парковки будет увеличена более чем в два раза, а также увеличится количество терминалов перед въездом и выездом в аэропорт, что сэкономит время путешественникам. Во время ремонта мы примем все необходимые меры, чтобы свести к минимуму неудобства, связанные с ремонтными работами»,- говорит председатель правления Международного аэропорта Астаны Паоло Ричиотти.

Реконструкция привокзальной площади позволит разместить на автостоянке до 1000 автомашин, вместо 350. Кроме того, совместно с акиматом города Астаны будет расширен и улучшен въезд и выезд на стоянку, добавлены дополнительные линии проезда для общественного транспорта, а также предусмотрена специальная зона для стоянки такси.

 Пассажирам рекомендуется приезжать в международный аэропорт Астаны  заблаговременно в связи с началом ремонтных работ на привокзальной площади.

 

 

 

Ключевые слова: Астана, Транспорт, Строительство,
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