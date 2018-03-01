Рэкетиров задержали на рынке в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае полицейскими на территории рынка задержаны двое жителей области, которые занимались крупным вымогательством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области Руслана Рамазанова.

Как сообщил сотрудник ведомства, задержаны молодые люди 22 и 27 лет, которые обвиняются в том, что в течение года занимались вымогательством 500 тысяч тенге с предпринимателя рынка.

«Подозреваемые вымогали деньги с предпринимателя рынка на улице Складской, угрожая насилием и расправой. Этим они занимались в течение года. Взамен они обещали своего рода покровительство. «Крышевание», так скажем», - сообщил Р. Рамазанов.

Преступники были задержаны в момент передачи 100 тысяч тенге, однако, как выяснилось.

Выяснилось, что задержанные были уже ранее судимы. Сейчас органами внутренних дел проводится досудебное расследование по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору» УК РК.

Пока, как отмечает Р. Рамазанов, в качестве потерпевшего по делу проходит только один предприниматель, однако полиция выясняет, есть ли другие факты вымогательства.

Фото: sputnik-abkhazia.ru